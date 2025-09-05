Cambiarán nombre del Departamento de Defensa

El presidente Donald Trump firmará el viernes una orden ejecutiva para cambiar el nombre del Departamento de Defensa al Departamento de Guerra, reportó Fox News. Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, han indicado recientemente su deseo de cambiar el nombre de la agencia.

El medio dijo que, de acuerdo con un funcionario de la Casa Blanca, Trump implementaría el cambio de nombre el viernes. La orden ejecutiva exige el uso del Departamento de Guerra como título secundario para el Departamento de Defensa, junto con términos como “secretario de Guerra” para Hegseth, según una hoja informativa de la Casa Blanca.

La orden también instruye a Hegseth a proponer acciones legislativas y ejecutivas para que el cambio de nombre sea permanente y pase a ser “Departamento de Guerra de Estados Unidos”.

La implementación de la orden requerirá modificaciones en los sitios web públicos y la señalización de las oficinas del Pentágono, incluyendo el cambio de nombre de la sala de información de asuntos públicos a “Anexo de Guerra del Pentágono”, según un funcionario de la Casa Blanca.

EE. UU. refuerza seguridad en todas sus fronteras

Por otra parte, Estados Unidos reforzó la seguridad en todas sus fronteras, incluida la norte, con Canadá, y las marítimas.

Pam Bondi, fiscal general, afirmó que “la fuerza de tarea ahora cubrirá nuestra frontera norte y todas nuestras fronteras marítimas”. Destacó que se busca incluir a agentes de la DEA, ATF y el FBI.

Bondi describió múltiples operaciones que interrumpieron el tráfico de personas en las fronteras sur y norte. También mencionó la extradición de sujetos acusados de tráfico de personas y las condenas de quienes las transportan ilegalmente a través de la frontera.

También advirtió a la gente que no pague a los contrabandistas para venir a Estados Unidos diciendo que es demasiado peligroso.