Cambio de nombre frena entrega de recursos a Somos

Somos exigió al Instituto Nacional Electoral (INE) una solución urgente para evitar que los trámites derivados de su cambio de nombre obstaculicen la entrega de recursos públicos en Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Michoacán, Morelos, Tabasco y Tlaxcala.

Marco Antonio Baños, representante de ese instituto político ante el INE, presentó una solicitud para que los organismos electorales locales continúen entregando las ministraciones mientras concluye la actualización bancaria y fiscal de la denominación “Somos México” a “SOMOS”.

De “Somos México” al cambio de nombre ordenado por el INE

El partido explicó que obtuvo su registro nacional el 25 de junio de 2026 con la denominación provisional “Somos México”, pero posteriormente tuvo que modificar su nombre, emblema y colores.

El 31 de agosto, el Consejo General del INE aprobó oficialmente la denominación SOMOS y la resolución fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre.

Sin embargo, precisó, las instituciones bancarias requieren primero la actualización de los datos fiscales para cambiar la denominación de las cuentas. Ese procedimiento necesita documentación partidista que todavía depende de trámites pendientes ante las autoridades electorales.