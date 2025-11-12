Campesinos se manifiestan en Palacio Nacional

Integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y de la Asociación Nacional Transportista se manifestaron frente a Palacio Nacional; esto para exigir al Gobierno Federal mayor seguridad en carreteras y acciones contra la corrupción que, aseguran, afecta por igual a productores y operadores del transporte de carga.

Mientras ocurría la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, Alejandro Rodríguez, líder del Frente y productor de Chihuahua, denunció que la crisis del campo se ha profundizado por el abandono institucional, los bajos precios de las cosechas y la falta de apoyo a los productores, por ello, anunciaron un paro nacional el próximo 24 de noviembre.

“Estamos sobreviviendo con lo que podemos. Lo que cosechamos y lo poquito que nos pagan se lo entregamos a la ama de casa. Son nuestras esposas, nuestras compañeras, ellas tienen que estirar el gasto hasta la siguiente cosecha. Ellas son las que viven la peor parte de la crisis y son ellas quienes mantienen en pie la economía del campo”, reclamó el dirigente.

Por su parte, David Estevez denunció que los operadores de carga enfrentan una crisis de inseguridad sin precedentes.

El líder transportista acusó además corrupción dentro de la Guardia Nacional (GN) y de las policías estatales y municipales, que invaden tramos federales para extorsionar a los conductores.

“Nos cobran infracciones arbitrarias, se llevan las unidades a corralones y ahí empieza otro calvario: hay grúas que cobran 200 o 300 mil pesos por sacar un camión”, explicó.

Rodríguez y Estevez indicaron que la alianza entre campesinos y transportistas busca articular un frente nacional de presión que obligue a las autoridades a abrir una mesa de diálogo.

“El campo no puede sobrevivir con carreteras inseguras, con precios injustos y con corrupción. Por eso hoy estamos aquí juntos, el hombre del campo y el hombre camión”, expresaron.

Los manifestantes advirtieron que mantendrán movilizaciones en distintas regiones del país y no descartan un paro nacional si no hay respuesta del gobierno.