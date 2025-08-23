﻿﻿
Agosto 23 del 2025
Canadá elimina aranceles de represalia

Canadá eliminará todos los aranceles de represalia sobre los productos procedentes de Estados Unidos que están cubiertos por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) a partir del 1 de septiembre, anunció el primer ministro Mark Carney.

“En consonancia con el compromiso de Canadá con el T-MEC, anuncio hoy (viernes) que el gobierno canadiense seguirá el ejemplo de Estados Unidos al eliminar todos los aranceles canadienses sobre los productos estadounidenses específicamente cubiertos por el T-MEC”.

