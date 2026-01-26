Canadá no firmará libre comercio con China

El primer ministro canadiense, Mark Carney, dijo que su país no tiene intención de firmar un acuerdo de libre comercio con China después de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, amenazara con imponer aranceles del 100 % al país vecino si firmaba un pacto comercial de esta naturaleza con Beijing.

“En virtud del T-MEC, tenemos el compromiso de no buscar acuerdos de libre comercio con economías que no sean de mercado sin previa notificación. No tenemos intención de hacerlo con China ni con ninguna otra economía que no sea de mercado”, explicó Carney en declaraciones a medios.

Sus palabras llegan un día después de que Trump dijera en redes sociales que si Canadá pacta un marco de libre comercio con China, le impondrá “un arancel del 100 % a todos los bienes y productos canadienses que entren”.

Carney especificó que el objetivo de los acuerdos alcanzados en su reciente visita a Beijing es para “corregir algunos problemas que surgieron en el último par de años” en los intercambios con el gigante asiático en sectores como el agrícola, el pesquero o el de vehículos eléctricos, y recordó que Ottawa acaba de acordar una cuota anual máxima de 49 mil de estos coches para que entren en Canadá con aranceles reducidos.

En su alocución en Davos, Carney afirmó que las potencias medias deben trabajar juntas para resistir el acoso y la coerción económica de las grandes potencias.