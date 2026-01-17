Canadá reduce impuestos a autos eléctricos chinos

Alejándose de la postura de Estados Unidos, Canadá acordó reducir su arancel del 100 % sobre los automóviles eléctricos chinos a cambio de gravámenes más bajos para sus productos agrícolas, dijo el viernes el primer ministro canadiense, Mark Carney.

Carney hizo el anuncio después de dos días de reuniones con líderes chinos. Habrá un límite inicial anual de 49 mil vehículos en las exportaciones de autos eléctricos chinos a Canadá, que se ampliará a unos 70 mil en cinco años. China reducirá su arancel final a las semillas de canola, una exportación canadiense clave, de alrededor de 84 % a un 15 %, dijo a reporteros.

“Han sido dos días históricos y productivos”, señaló Carney en una comparecencia al aire libre, con un edificio tradicional y un estanque congelado en un parque de Beijing de fondo. “Tenemos que entender las diferencias entre Canadá y otros países, y centrar nuestros esfuerzos para trabajar juntos en los aspectos en los que coincidimos”.