Canadá suspende programa para refugiados

El Gobierno canadiense ha suspendido de forma inesperada un programa piloto destinado a atraer refugiados cualificados para ocupar vacantes laborales, en un momento en el que las autoridades canadienses están adoptando medidas para reducir el número de inmigrantes que llegan al país.
El Programa Piloto de Vías de Movilidad Económica, que estaba en marcha desde 2018, ofrecía a refugiados cualificados “inmigrar a Canadá a través de programas de carácter económico” para ofrecer a las empresas del país “un nuevo grupo de candidatos para cubrir vacantes laborales”.
El programa ha permitido la llegada al país de refugiados, como ingenieros, asistentes sanitarios u otras profesiones de alta demanda.
Pero en un mensaje colgado en la web del programa, el Gobierno canadiense indicó que ya no aceptaba nuevas solicitudes tras haber alcanzado su cupo para 2025.
El periódico The Globe and Mail señaló el martes que las autoridades canadienses solo han admitido hasta el momento la mitad, unas mil personas, del objetivo inicial establecido y que no hay fecha para el reinicio del programa.
Las autoridades canadienses también advirtieron que la tramitación de las solicitudes ya presentadas puede tardar hasta tres años.
Suspensión
La suspensión del Programa Piloto de Vías de Movilidad Económica se produce poco después de que Ottawa parase el pasado 19 de diciembre, también sin fecha de reinicio, otro programa piloto migratorio para atraer trabajadores que atiendan a personas de avanzada edad, individuos con discapacidades y niños.
Desde 2024, el Gobierno canadiense ha adoptado medidas para reducir de forma drástica el número de inmigrantes que llegan cada año al país, tanto residentes permanentes como trabajadores temporales extranjeros y estudiantes internacionales.