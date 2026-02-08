Canadá y Francia abren consulados en Groenlandia

Canadá y Francia abrieron consulados en la capital de Groenlandia, en una muestra de apoyo a Dinamarca y a la isla ártica tras los intentos de Estados Unidos por conseguir el control del territorio semiautónomo danés.

La bandera de Canadá se izó y decenas de personas cantaron “O Canada” mientras la ministra de Relaciones Exteriores, Anita Anand, inauguraba oficialmente el consulado canadiense en Nuuk, que también es la ciudad más grande de la helada isla ártica.

Anand citó el fortalecimiento de los lazos en defensa, seguridad, cambio climático, resiliencia económica y cooperación ártica.

En tanto, el Ministerio de Exteriores francés señaló que Jean-Noël Poirier asumiría sus funciones como cónsul general, convirtiéndose en el primer país de la Unión Europea en establecer un consulado general en Groenlandia.

El periódico groenlandés Sermitsiaq informó que Poirier había llegado el viernes junto con la delegación de Canadá, pero dijo que el cónsul aún no tiene un consulado físico.