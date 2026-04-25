Canal de Panamá, alternativa a estrecho de Ormuz

Algunas empresas han desembolsado hasta cuatro millones de dólares para planes de última hora para que sus barcos crucen el Canal de Panamá en las últimas semanas, según la Autoridad del Canal, mientras el cierre del estrecho de Ormuz por la guerra de Irán genera un cambio radical en los flujos comerciales globales.

Aunque el paso por la vía navegable suele tener una tarifa fija previa reserva, las compañías que no tengan una pueden cruzar pagando un cargo adicional en una subasta de cupos, que se adjudican al mejor postor. La alternativa sería esperar durante días frente a la costa de la Ciudad de Panamá.

La demanda de esos cupos se ha disparado y los precios de las subastas se han multiplicado en las últimas semanas mientras un enfrentamiento entre Irán y Estados Unidos por el acceso al estrecho mantuvo el tráfico embotellado. Cada vez son más buques los que cruzan por el Canal de Panamá llevando envíos que fueron redirigidos o comprados en otros países para evitar la vía navegable frente a la costa de Irán.

El precio medio para cruzar por el canal oscila entre los 300 mil y 400 mil dólares, dependiendo de la embarcación. Antes, para obtener un cruce más temprano, las empresas pagaban entre 250 mil y 300 mil dólares adicionales. En las últimas semanas, el costo adicional promedio se ha incrementado hasta rondar los 425 mil dólares.

Normalmente, alrededor del 6 % del comercio mundial pasa por el Canal de Panamá, que conecta los océanos Atlántico y Pacífico en Centroamérica.

Bienes como partes de automóviles, granos y electrónica de consumo enviados de China a Europa o viceversa, o de China a la costa este de Estados Unidos, pasan por el canal.

Parte del petróleo pasa por el Canal de Panamá, pero no es una alternativa viable a gran escala al estrecho de Ormuz debido a su tamaño. Los barcos más grandes que transportan petróleo, conocidos como buques portacontenedores ultragrandes, son demasiado grandes.