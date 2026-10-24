Cancela papa viaje días antes de partir hacia Sudamérica

El papa León XIV canceló la visita que tenía prevista a Asís, en el centro de Italia, el 27 de octubre, pocos días antes del inicio de su anunciado viaje a Uruguay, Argentina y Perú, donde participaría en un encuentro sobre la paz organizado por la Comunidad de Sant’Egidio.

Según el Vaticano, los médicos consideraron que era demasiado prematuro un viaje en helicóptero, como estaba previsto, apenas diez días después de la operación para extirpar un tumor pulmonar a la que se sometió el pontífice.

En un comunicado emitido este viernes, una radiografía de tórax confirmó que la recuperación postoperatoria del papa, de 71 años, “progresa muy bien”.

Sin embargo, “dado el poco tiempo transcurrido desde la operación”, los doctores Luigi Carbone y Stefano Margaritora desaconsejaron el viaje por precaución.

Para facilitar su recuperación tras la cirugía torácica del pasado martes, León XIV no podrá estar presente en Asís el 27 de octubre, como estaba previsto.