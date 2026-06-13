Cancela SEP negociaciones con maestros de la Sección 9

Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), canceló este viernes la mesa de negociación que sostendría con la Sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), encabezada por Pedro Hernández.

La Sección 9 informó que la reunión programada para este 12 de junio fue suspendida por la SEP, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer las razones de la cancelación. Ante ello, llamó a sus agremiados y simpatizantes a concentrarse en Paseo de la Reforma para definir las acciones a seguir.

La suspensión ocurre en medio del paro nacional que mantiene la CNTE desde el 1 de junio y tras varias rondas de negociación con autoridades federales que no han logrado destrabar el conflicto.

Durante las últimas semanas, los maestros han realizado bloqueos en diversas vialidades estratégicas de la Ciudad de México, donde han efectuado marchas, cierres intermitentes y concentraciones para presionar al Gobierno Federal a reanudar las negociaciones y presentar una ruta para derogar la Ley del Issste de 2007.