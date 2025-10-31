Cancelación de rutas aéreas pone en riesgo a sector

Las restricciones de servicios de carga y la suspensión de 13 rutas aéreas de México a Estados Unidos tendrá graves consecuencias económicas no solamente para pasajeros nacionales y extranjeros, también para las empresas, para el movimiento de carga, además de que afectará las inversiones, los ingresos y la competitividad.

Habrá costos para diversos sectores, coincidieron la presidenta de la Asociación Mexicana de Agentes de Carga, Eva María Muñoz y la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX).

“Representa un retroceso en los esfuerzos por consolidar al aeropuerto como hub logístico internacional, sino que afecta a aerolíneas mexicanas clave como Aeroméxico, Viva Aerobus, Volaris y Mexicana”, afirmó el organismo empresarial.

Efectos económicos

La Canaco CDMX enlistó los cinco efectos económicos que provocará la decisión: el poner en riesgo la carga aérea; reducir la atracción de inversión, porque la incertidumbre regulatoria desalienta proyectos vinculados al aeropuerto y su entorno económico.

Así como la reducción de ingresos fiscales, porque un menor tráfico internacional implica menos recaudación por tarifas, impuestos y servicios aeroportuarios; así como retrasos en consolidación logística y percepción de riesgo regulatorio, ya que los inversionistas y operadores observan con cautela el entorno bilateral y sus implicaciones operativas.

Por otra parte, la presidenta de Amacarga, Eva María Muñoz, indicó que con el anuncio del Departamento de Transporte de Estados Unidos de que se cancelan rutas aéreas de aerolíneas mexicanas que vuelan a dicho país, se provocarán retrasos y aumentarán los costos para el transporte de mercancías, además de que para las pequeñas y medianas empresas ello puede significar pérdida de empleo en el largo plazo.