Cancelados trenes por huelga de maquinistas

Centenares de trenes fueron cancelados el lunes en el país en el primero de los tres días de huelga convocada por los maquinistas en exigencia de mejoras de seguridad tras el accidente de Adamuz del 18 de enero en el que murieron 46 personas.

Las tres operadoras, Renfe, Ouigo e Iryo, cancelaron más de 330 trenes de alta velocidad y de media distancia.

Renfe, la empresa pública ferroviaria, cifró en un 11,6 % el seguimiento de la huelga.

Mientras los sindicatos aseguraron que se están cumpliendo los servicios mínimos fijados, Renfe Cataluña aseguró que no se está haciendo.

Más de un centenar de trabajadores pidieron en una concentración en la estación de Sants de Barcelona trenes "seguros y dignos" y lamentaron que se les haga más caso desde el "fatídico" accidente en Gelica (Barcelona) del pasado 20 de enero en el que murió un maquinista en prácticas.

En la estación de Atocha de Madrid los trabajadores pidieron a gritos la dimisión del ministro de Transporte, Óscar Puente.