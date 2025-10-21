Cancelan audiencia de Fernando Farías

Fernando Farías Laguna, contraalmirante de la Marina señalado por delincuencia organizada, no acudió a la audiencia inicial del proceso abierto en su contra por su posible implicación en el delito de contrabando de combustible, mejor conocido como huachicol fiscal.

La jueza federal que lleva el caso canceló la audiencia de imputación, la cual se iba a llevar a cabo este lunes 20 de octubre en los juzgados del Penal Federal del “Altiplano”, pero no se presentó ni el marino, hoy prófugo de la justicia, ni algún representante legal.

A Farías Laguna, sobrino del exsecretario de la Marina, Rafael Ojeda Durán, le fue revocado el amparo solicitado contra cualquier orden de aprehensión.

Se espera que la audiencia se realice una vez que el contralmirante sea detenido.

En tanto, su hermano Manuel Roberto Farías Laguna permanece bajo prisión preventiva.