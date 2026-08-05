Cancelan examen de promoción docente por irregularidades

La Secretaría de Educación Pública (SEP) canceló la aplicación del examen de promoción horizontal para docentes después de detectar irregularidades, inconsistencias y conductas indebidas durante la evaluación aplicada el pasado fin de semana a más de 50 mil maestros de educación básica. Esta prueba, que permite a los profesores acceder a mejores ingresos sin dejar el aula, deberá repetirse el próximo 9 de agosto.

Días antes de la aplicación, la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm) había alertado sobre posibles fraudes relacionados con dicho proceso.

A través de sus redes sociales, difundió un mensaje en el cual exhortó a los participantes a no dejarse engañar por conductas fraudulentas e informó que presentó una denuncia formal contra una persona que ofrecía, por 8 mil pesos, presunto apoyo para el instrumento de promoción horizontal. “Esta oferta es totalmente fraudulenta”, advirtió.

Durante la aplicación del examen, la propia Usicamm reportó inconsistencias y conductas indebidas por parte de participantes. Entre las anomalías detectadas se encuentran intentos de suplantación de identidad y el uso de dispositivos no autorizados mientras se hacía la prueba.

Esta dependencia difundió fotografías de algunas de las irregularidades identificadas, entre ellas personas utilizando teléfonos celulares durante el examen y un caso de aparente intento de suplantación de identidad.