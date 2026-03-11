Cancelan exportación de 250 toneladas de mango

En tres semanas, del 17 de febrero al nueve de marzo, inspectores del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), han cancelado la exportación de mango a Estados Unidos, de 26 huertos larvados.

Bajo la supervisión de los técnicos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés), a Senasica ha impedido la exportación de 250 toneladas del fruto procedente de 26 huertos, donde unas cuatro mil toneladas de mango ya no podrán ser vendidas al mercado de USA.

A los productores de mango, que trabajan sobre 30 mil hectáreas en los municipios de Chahuites, Tapanatepec, Zanatepec, Ixhuatán y San Francisco del Mar, les preocupa el alto número de huertos con frutos larvados.

Tal cantidad de mangos agusanados que están saliendo de las revisiones en las empacadoras, es reflejo que el Consejo Estatal de Sanidad Vegetal, las Juntas locales y las figuras Cooperadoras, descuidaron la aplicación de trampas mata moscas desde mediados de octubre.