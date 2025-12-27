Cancelan más de mil vuelos por el clima invernal

Las aerolíneas cancelaron más de mil vuelos en Estados Unidos el viernes, durante la temporada alta de viajes navideños, con advertencias de tormenta invernal severa y fuertes nevadas pronosticadas en partes del Medio Oeste y el noreste del país.

Nueva York, la ciudad más grande del país, se preparaba para recibir hasta 25 centímetros de nieve durante la noche, con temperaturas bajo cero y un clima frío que se podría prolongar durante el fin de semana.

Un total de mil 364 vuelos habían sido cancelados y cuatro mil 267 retrasados hasta las 18H30 GMT del viernes, según el sitio web FlightAware, que informó que los aeropuertos de Nueva York y Chicago se encontraban entre los más afectados.

Según FlightAware, los aeropuertos del área de Nueva York registraron 785 cancelaciones de vuelos.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) pronosticó nevadas en la región superior de los Grandes Lagos durante el día, con el foco de la tormenta desplazándose hacia el noreste.

“Las condiciones de las carreteras serán peligrosas para quienes regresen de las vacaciones”, advirtió.