Cancelan visa a esposo de alcaldesa en Mexicali

La alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante Martínez, confirmó que a su esposo Luis Samuel Guerrero Delgado le fue revocada la visa para cruzar la frontera a Estados Unidos, esto luego de haberlo negado varias veces a un medio de comunicación local que reveló la información.

La mañana del viernes la presidenta municipal publicó en redes sociales un párrafo en el que confirmó la información revelada por el portal de noticias RadarBC, en el que afirmaba que al encontrarse en la Garita de Mexicali e intentar cruzar su esposo fue enviado a una inspección secundaria.

El escrito fue realizado casi 12 horas después de que el hecho fuera revelado en el portal de noticias de Mexicali, en la publicación el periodista Cristian Torres detalló que los hechos ocurrieron el 8 de agosto pasado en la Garita Internacional de Mexicali.

De acuerdo con la ficha emitida por autoridades estadounidenses Guerrero Delgado fue inadmisible según la Sección 212 (A) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) de Estados Unidos, la cual implica que una persona no cumple con los requisitos legales para entrar o permanecer en el país.