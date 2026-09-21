Canciller asiste a la 81ª Asamblea General de la ONU

El canciller Roberto Velasco inició actividades ayer domingo en Nueva York, como parte de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) asistió a un desayuno de trabajo del Foro Económico de Qatar, por invitación del primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

Velasco comentó que conversó con el jeque catarí sobre el trabajo conjunto entre ambos países “para explorar áreas de cooperación y oportunidades de inversión en proyectos estratégicos en México”.