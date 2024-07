Luego de que la semana pasada se realizó el debate entre Joe Biden y Donald Trump rumbo a las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre, la canciller Alicia Bárcena confió en que el actual mandatario estadounidense “va a continuar”.

Después de inaugurar la III Conferencia Ministerial sobre Políticas Exteriores Feministas, la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) declaró que tiene la impresión de que Biden quiere seguir en la contienda: “Tuvo un mal día, qué duda cabe, estaba resfriado, no se sentía muy bien, pero yo creo que lo que dijo, el contenido de lo que dijo en el debate fue muy importante porque él habló de las políticas que está llevando adelante”.

“Entonces, la verdad es que yo creo que no tuvo un buen día, pero no por eso él va a renunciar a la candidatura. Creo, digo, no sé, no soy, no estoy allá”, expresó.

Indicó que ve “muy positivo” el T-MEC a cuatro años de su entrada en vigor y confió en una nueva etapa con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de México.

Al ser cuestionada si la posible llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos podría echar atrás el trabajo alrededor del T-MEC, la secretaria de Relaciones Exteriores mencionó que “es una incógnita”.

“Es una incógnita qué puede pasar si llegara Donald Trump, pero yo creo que, en el sentido de que él fue el que le dio pauta al Tratado de Libre Comercio, creo que lógicamente él va a seguir avanzando en esa dirección. Eso es lo que esperamos todos, nadie sabe”, declaró.