Canciller De la Fuente recibe al gobernador de Nueva Jersey

Noviembre 07 del 2025
Se reúnen en la cancillería y firmaron un memorándum de entendimiento. Cortesía
Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se reunió este jueves con el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, y a su esposa y presidenta de la Junta Directiva del Comité Anfitrión NY/NJ para la Copa Mundial 2026, Tammy Murphy.

En la Cancillería, De la Fuente revisó con el gobernador la atención a los connacionales en el estado, y firmaron un memorándum de entendimiento.

Dialogaron además sobre temas migratorios y acordaron seguir con el fortalecimiento de los lazos comerciales y de inversión entre México y Nueva Jersey.

Nueva Jersey será sede del partido final de la Copa FIFA, organizada por México, Estados Unidos y Canadá.

La SRE indicó que para fortalecer la relación entre México y Nueva Jersey a través del Consulado, se firmó el memorándum de entendimiento entre el Consulado de México en New Brunswick y el Departamento de Trabajo y Desarrollo Laboral de Nueva Jersey.

