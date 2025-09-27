Canciller reafirma compromiso de México en desarme nuclear

Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), reafirmó el compromiso de México con el desarme y la no proliferación de las armas nucleares.

En el marco de la 80 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, el canciller subrayó la importancia de mantener la prohibición de los ensayos para garantizar la seguridad internacional y la protección del medio ambiente.

Este viernes se realizó la Conferencia del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, en la que participó el titular de la SRE.

En su discurso, ante la Asamblea General, Juan Ramón de la Fuente dijo que corresponde a la comunidad internacional poner un alto a la carrera armamentista, “no solo de las armas nucleares, también al tráfico ilícito de armas de fuego y a la vorágine del gasto armamentista que alimenta la pobreza y exacerba el conflicto”.

“Frente a la estrepitosa proliferación de las armas, hay que anteponer la política, la mediación, la diplomacia, el derecho y el diálogo”.

“Las Naciones Unidas deben jugar un papel mucho más activo en la prevención y en la solución de estos conflictos”, dijo el secretario.