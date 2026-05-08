Canciller Roberto Velasco recibe al representante del papa León XIV

Roberto Velasco, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), recibió este jueves al representante del papa León XIV, Joseph Spiteri, con quien conversó acerca de reactivar el diálogo y visitas de alto nivel con el fin de fortalecer vínculos bilaterales con El Vaticano.

En la cancillería, Velasco y Spiteri también dialogaron sobre “la relevancia de fortalecer la cooperación y la visión humanista compartida entre México y la Santa Sede”.

El encuentro se da en el marco de la invitación que hizo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al León XIV para que visite nuestro país.

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), indicó de forma reciente que esperan los tiempos de El Vaticano para una posible visita del papa León XIV a México.

La secretaria de Gobernación mencionó que sí ha habido información “pero no es oficial”.

“Queremos respetar los canales oficiales con el nuncio apostólico, con la propia junta del Episcopado, en fin, de la Iglesia católica. Esperamos que sí, esperamos sus tiempos, ellos son los que tendrían que decir en todo caso allá en El Vaticano si habría alguna fecha tentativa.

“Yo soy muy respetuosa con la parte diplomática, siempre con la cancillería; entonces esperamos que lo que se vaya a decir que surja de aquel lado”, apuntó.

En diciembre del año pasado, la mandataria federal conversó por teléfono con el papa León XIV y le reiteró su invitación para que visite el país.