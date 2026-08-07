Canciller Roberto Velasco se reúne con Lula da Silva

En Brasilia, el canciller Roberto Velasco sostuvo una reunión con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en donde abordó la relación bilateral y el interés por construir una América Latina “más fuerte y unida”.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el canciller aprovechó el encuentro para extenderle saludos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al jefe de Estado brasileño, quien se prepara para buscar un cuarto mandato en las elecciones que celebrará el país sudamericano en octubre de este año.

La SRE señaló, asimismo, que Velasco dialogó con Lula da Silva sobre la amplia agenda compartida entre México y Brasil, y el fortalecimiento de los vínculos de cooperación y amistad, en beneficio de toda la región.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el secretario de Relaciones Exteriores consideró que la cercanía entre ambas naciones, que son las dos mayores economías de América Latina, no es casualidad.

Canciller: Excelente relación bilateral

El canciller Roberto Velasco copresidió la VI Reunión de la Comisión Binacional México-Brasil, principal mecanismo de diálogo político y cooperación entre ambos países, junto al ministro de Relaciones Exteriores brasileño, Mauro Vieira.

La SRE indicó que Velasco destacó los principales temas de la “excelente relación bilateral”, entre ellos la complementariedad en sectores estratégicos como el energético, representada por la colaboración entre Pemex y Petrobras.