Canciller Velasco y ministro Wang Yi se reúnen en Beijing

En el marco de su visita a China, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, sostuvo una reunión de trabajo con su homólogo Wang Yi, en la que se reiteró la voluntad de México de mantener una relación constructiva con el país asiático, para identificar nuevas oportunidades de colaboración y a desarrollar soluciones conjuntas frente a los desafíos comunes.

A través de un comunicado, el canciller Velasco Álvarez indicó que también expresó el interés de México y avanzar en la agenda bilateral mediante programas concretos en ámbitos de salud, educación, ciencia, innovación, medio ambiente y desarrollo rural.

El canciller planteó dar continuidad al Mecanismo de Consultas Políticas bilaterales entre cancillerías para de esta manera establecer una ruta de trabajo conjunta.

En dicha reunión, destacó que México es amigo de todo el mundo y que se busca cooperación, diálogo y entendimiento con todas las naciones. Indicó que la nación mexicana se relaciona con el mundo a través de la confianza y que ambos países comparten principios como el respeto a la soberanía, la igualdad entre los Estados y la no intervención.