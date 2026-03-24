Cancillería cesa a cónsul honorario de Filipinas

La Secretaría de Relaciones Exteriores cesó a Martín Camarena de Obeso como cónsul honorario de Filipinas en Guadalajara. La cancelación del permiso que le otorgó el cargo tuvo lugar el mismo día que El Universal reveló que Camarena es socio de una empresa vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Este lunes, la Cancillería concretó la decisión a través de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

“Por acuerdo del ciudadano secretario de Relaciones Exteriores se dan por terminadas las funciones que venía ejerciendo el señor Martín Camarena de Obeso, quien estuvo adscrito como cónsul honorario de la República de Filipinas en la ciudad de Guadalajara, con fecha definitiva del dos de marzo de dos mil veintiséis se dispuso la cancelación de la autorización definitiva número uno”, se lee en el documento, firmado por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente.

Camarena obtuvo ese cargo el 27 de febrero de 2002, bajo el Gobierno de Vicente Fox, y fue ratificado en el cargo el año pasado, ya con Claudia Sheinbaum al frente del Ejecutivo.

Su cargo tenía además circunscripción en Baja California, Baja California Sur, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Debido a que su cargo era honorario, el empresario no percibía un sueldo.

De acuerdo con la SRE, un cónsul honorario se limita a realizar labores de promoción comercial y turística, representación, apoyo ante autoridades locales en asuntos consulares de protección y asistencia a mexicanos. Sin embargo, no puede realizar trámites de pasaportes, visas, registro civil o fe pública.

El Universal reveló el pasado 2 de marzo que Martín Camarena de Obeso es socio de la empresa Ornitorrinco Inmobiliaria, a la que sancionó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por formar parte de un esquema fraudulento vinculado al CJNG.

El pasado 19 de febrero, el Departamento del Tesoro hizo pública la sanción para un complejo turístico mexicano de tiempo compartido, así como para cinco personas y 17 empresas nacionales, incluyendo Ornitorrinco Inmobiliaria.

México seguirá dando “ayuda humanitaria a Cuba”

En otro orden de ideas, México seguirá dando toda la ayuda humanitaria posible a Cuba, afirmó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente.

“Reafirmamos esta decisión que ha adoptado el gobierno de la presidenta Sheinbaum de tratar de seguirle dando toda la ayuda humanitaria posible al pueblo de Cuba y desde luego, abogar en todos los foros por la paz y la necesidad de volver a la diplomacia y encontrar en el diálogo la única solución a todas las controversias, que es la solución pacífica”, dijo.

En entrevista en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, posterior a la presentación de la Ciudad de México como sede oficial del Foro Urbano Mundial de 2028, el secretario negó que esta ayuda signifique algún problema con Estados Unidos, pues aseguró que México mantiene un diálogo constructivo y fluido con el país vecino y con todos los gobiernos del continente y del mundo.

“La posición de México es respetada en buena medida porque sus principios constitucionales de política exterior son muy claros y los seguimos de manera puntual y esto le da a las posiciones de México una gran confiabilidad en la interlocución que tenemos con los diversos países, así que vamos a seguir trabajando con esas líneas”, dijo.

Reporta mil 535 connacionales evacuados de Medio Oriente

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, en medio del conflicto en el Medio Oriente, las embajadas de México en la región han facilitado la evacuación de mil 535 residentes y turistas de México, desde Emiratos Árabes Unidos, Israel, Líbano, Jordania, Qatar, Irán y Bahrein.

A través de un comunicado, explicó que hasta ahora no se han reportado daños a la integridad física de alguna o algún connacional y reiteró su recomendación de no visitar la región mientras prevalezca la situación actual.

Detalló que el espacio aéreo permanece abierto en forma intermitente en algunos de los países de la región, por lo que sugirió contactar a la aerolínea o agencia de viajes involucrada para aquellas personas que tengan una reservación.

Además, destacó que las embajadas mexicanas siguen atentas a las solicitudes de protección y atención consular para asistir a las personas mexicanas que así lo requieran.