El debate entre candidatos a la alcaldía Álvaro Obregón fue el escenario perfecto para que Lía Limón y Javier López Casarín se criticaran y atacaran fuertemente; mientras que también sirvió para que la abanderada de Movimiento Ciudadano, Esther Mejía, reiterara públicamente que se suma a la campaña de Morena.

Durante el desarrollo del debate, la candidata Esther Mejía enunciaba algunas propuestas y adelantó que durante su última intervención daría un mensaje. En ese último mensaje anunció violencia política de género en su contra por parte del partido naranja, pues desde hace varias semanas ya habían procesado su baja como candidata.

Detalló que metió una quejas y pruebas, pero el instituto Electoral le dijo que no se podía bajar.

Proyecto

“Te pido que no te dejes pisotear por absolutamente nadie… hoy anuncio públicamente que me sumo al proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum, al proyecto de Clara Brugada y también me sumó al proyecto de mi amigo Javier que también sé que tú podrás construir junto conmigo todo a lo que yo me comprometí”, puntualizó.

Al respecto, Lía Limón mostró unos mensajes de Movimiento Ciudadano “tratando de extorsionarnos para sumarse a nosotros, empajes de Esther con alguien más, nosotros no lo hicimos, por eso no me extraña que se sume con el peor candidato”.

La dirigencia de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México precisó que Esther Mejía Bolaños no representa más a su partido, esto tras su “evidente y notorio apoyo a las candidatas Clara Brugada, por la Ciudad de México, y Claudia Sheinbaum en la contienda presidencial”.