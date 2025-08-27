Candidata republicana quema libro del Corán

A través de sus redes sociales, Valentina Gómez, candidata del partido republicano al Congreso de Texas, compartió una grabación en donde con un lanzallamas incendia un libro del Corán, mientras dice que el Islam “debe ser acabado de una vez por todas”, un discurso radical que fomenta el odio.

La candidata menciona que “acabará con el islam en Texas”, además, acusa a los musulmanes de violar y matar para apoderarse de las naciones cristianas, al tiempo que pide ayuda y votos para llegar al congreso estatal.

En el video se observa a Valentina Gómez portar un lanzallamas y accionarlo contra un Corán que inmediatamente se prende en llamas. En los comentarios, ella responde a los internautas con que pretende “bombardear a todos los terroristas de la Tierra”.

La grabación fue publicada el pasado 25 de agosto a las 3:00 de la tarde aproximadamente; sin embargo, presuntamente la publicación fue dada de baja de la plataforma de X.