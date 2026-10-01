Candidatos a diputados no podrán impugnar resultados

Quienes aspiren a una candidatura para las Diputaciones Federales por Morena quedarán legalmente atados a respetar el veredicto de las encuestas y no podrán impugnar ni inconformarse con las decisiones finales del partido.

Así lo establecen los documentos oficiales de la convocatoria emitida por la dirigencia nacional, los cuales obligan a los participantes a firmar una “carta compromiso” de aceptación de resultados desde el momento de su registro.

¿Qué establece?

La convocatoria se conforma de cuatro formatos. En el formato 4, titulado “Carta compromiso de conformidad con el proceso organizativo interno y aceptación de sus resultados”, cada aspirante debe manifestar por escrito y bajo firma autógrafa su sumisión total a los métodos de selección interna.

Encuestas como método

El texto oficial deja en claro que el método definitivo para la asignación de las candidaturas será el de los estudios demoscópicos y la última palabra la tendrá la cúpula partidista.

Además del candado para evitar rupturas por los resultados, la dirigencia de Morena incluyó el Formato 5, el cual funge como una declaración bajo protesta de decir verdad en materia de violencia familiar, obligaciones alimentarias y Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG).

Para obtener el registro válido, los interesados deben certificar expresamente no haber sido condenados o sancionados mediante sentencia firme por violencia familiar y/o doméstica; no contar con sentencia firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal; no tener la calidad de persona deudora alimentaria morosa o, en caso de haberlo sido, demostrar no contar con un registro vigente en algún padrón de deudores; y no encontrarse sujeto a una resolución condenatoria vigente por violencia política contra las mujeres en razón de género ni estar inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en dicha materia.

Curriculum Vitae oficial y obligatorio.

Para formalizar la inscripción que inició el 29 de septiembre y concluye el próximo 2 de octubre, la Comisión Nacional de Elecciones diseñó el Formato 2, correspondiente al Curriculum Vitae oficial y obligatorio.

Con lo anterior, Morena busca arrancar el proceso de registro hacia los distritos federales asegurando la disciplina interna de sus cuadros y el cumplimiento de los lineamientos de elegibilidad de cara a las precampañas oficiales del INE, programadas del 4 de enero al 12 de febrero de 2027.