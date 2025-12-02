Candidatos derechistas están en “empate técnico”

Los candidatos derechistas a la presidencia de Honduras, el empresario Nasry Asfura, apoyado por el mandatario estadounidense Donald Trump, y el animador de televisión, Salvador Nasralla, se encuentran en un “empate técnico”, indicó el Consejo Nacional Electoral (CNE) ayer lunes.

Asfura aventaja a su rival por apenas 515 votos, señaló la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, en la red social X, tras el escrutinio de 57 % de las actas de votación.

A partir de ahora comenzará el escrutinio manual para conocer al ganador de los comicios, que marcaron un giro a la derecha en Honduras, uno de los países más empobrecidos y violentos de Latinoamérica.

Sin embargo, Nasralla afirmó en X que en base a los sondeos finales de su propio partido se proyecta como el ganador de las elecciones, que le darían 44.6 % de los votos, frente a 39.8 % de Asfura, aunque advirtió que “no se están declarando ganadores”.