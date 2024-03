Al menos cinco candidatos del Partido Acción Nacional (PAN) han sido obligados a punta de pistola a abandonar la contienda en Tamaulipas, aseguró Marko Cortés, presidente nacional de este organismo y aspirante al Senado de la República.

Cortés estuvo en esta frontera para acompañar a los candidatos de su partido durante los registros ante el INE y dijo que la campaña de “abrazos y no balazos” del presidente Andrés Manuel López Obrador no funciona cuando se amenaza hasta a la familia.

“No crean que les mandan un papelito, no, con arma los amenazan, les dicen: nomás regístrate, te mueres y tú familia balaceados. No es solo en Tamaulipas, no tiene idea... En Jalisco, en Michoacán, en Sinaloa, Sonora, en Chiapas, se nos bajaron como 20 candidatos”, aseguró.

Dijo que los criminales con los abrazos se sienten “apapachados” y en total impunidad.

“Hay candidatos que han solicitado vigilancia de las fuerzas federales, son los menos, pero esto simplemente no es suficiente. Nosotros estamos levantando una encuesta diaria y hasta los secuestradores ya lo saben y amedrentan a los encuestadores. El crimen no respeta si es candidato, funcionario o representante de casilla”, aseveró.