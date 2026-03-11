“Candidatura de mi esposa no sería nepotismo”

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, señaló que una eventual candidatura de su esposa, la senadora Ruth González Silva, no debe considerarse como nepotismo, término que -dijo- se ha “desvirtuado” en el debate político.

Cuestionado sobre la posibilidad de que la legisladora compita por la gubernatura potosina, el mandatario estatal sostuvo que se trata de una decisión personal de cada aspirante.

“Hay que preguntarle a ella. Nosotros no podemos dar esa información”, respondió al ser interrogado sobre si su esposa participará en la contienda.

Gallardo afirmó que cada partido tiene sus propios estatutos y que, en el caso del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), al que pertenece, las reglas pueden cambiar cuando se conforman coaliciones electorales.

“Todo dirigente nacional debe ser respetable conforme a los lineamientos de cada partido. Nosotros tenemos nuestros propios lineamientos, pero cuando se hacen coaliciones, cambian totalmente los estatutos y se adecúan a los de una nueva coalición”, explicó.

Entrevistado en el Senado de la República, el gobernador sostuvo que el concepto de nepotismo se ha interpretado de manera incorrecta en el debate público, ya que la acepción correcta es cuando un funcionario utiliza su cargo para contratar o favorecer directamente a familiares dentro del gobierno.

En contraste, aseguró que cuando un familiar participa en una elección constitucional y es la ciudadanía quien decide en las urnas, no puede hablarse de nepotismo.