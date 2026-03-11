Canjean nueve mil 201 pistolas de forma anónima

De octubre de 2024 a la fecha, en México se han canjeado de forma voluntaria y anónima nueve mil 201 armas de fuego por dinero en efectivo: cinco mil 365 armas cortas, dos mil 678 armas largas, mil 158 granadas y 11 mil 914 cargadores, como parte de la estrategia “Sí al desarme, sí a la paz”, informó Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).

La funcionaria indicó que niñas y niños acudieron a módulos del gobierno federal para intercambiar ocho mil 697 juguetes bélicos por juguetes educativos.

Al presentar un informe respecto a actividades realizadas para fomentar la paz en el país, la titular de la Segob destacó que se han brindado cinco millones 544 mil 912 servicios y trámites en beneficio de tres millones 564 mil personas.

Además, señaló que el Gobierno de México ha realizado 312 mil 48 visitas casa por casa en los territorios de paz donde identificaron a jóvenes en contexto de vulnerabilidad y les ofrecieron programas de la estrategia “Jóvenes Transformando México”. Recordó que las visitas casa por casa funcionan para detectar otro tipo de alertas.

Van por 100 nuevos centros de México Imparable

Así también, aseguró que se construirán, ampliarán y rehabilitarán 500 planteles de bachillerato para que 200 mil estudiantes tengan un lugar en 2026. Indicó que en total habrá nuevos tecnológicos, así como nuevos Bachilleratos Margarita Maza.