Caos en el AICM por lluvias del domingo

Tamara Silva Sánchez, una de las miles de afectadas por la suspensión y demora de 104 vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por las intensas lluvias del domingo, ha estado varada por 19 horas en las instalaciones de la Terminal 2 y dice que sigue sin saber cuándo saldrá su vuelo a Cancún.

“Aquí seguimos, sin que nadie nos dé ninguna atención ni ninguna explicación. No tomaron en cuenta a gente de la tercera edad, no dieron ninguna explicación, no tomaron en cuenta a nadie, ni a niños”, dijo la mujer, quien señaló que podría perder dos noches de su hotel que la agencia no le repondrá.

El AICM indicó que en X que alrededor de las 19:45 horas del domingo se suspendieron las operaciones aéreas debido a que las precipitaciones podían alcanzar los 77 milímetros por metro cuadrado, con lo que se 104 vuelos se vieron afectados y, con ellos, 14 mil 892 pasajeros.

Con vuelos a la Habana, Cuba; Querétaro, Mazatlán, Nuevo Laredo, Cancún, Veracruz, Tijuana, Mérida, Guadalajara; Boston, Detroit, Nueva York y Atlanta cancelados, cerrados o demorados, miles de pasajeros hacen filas desde la puerta 8 de la Terminal 2 a la puerta 7, de ida y de regreso.

Ya sea dormidos, acostados o buscando algo de comer, los pasajeros señalan que nunca habían vivido una situación así.