Capacitarán Fuerzas Armadas a escuelas en seguridad

Ante los recientes hechos de violencia ocurridos en diferentes escuelas de México, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) impulsará acciones conjuntas con autoridades federales con el fin de que las comunidades educativas sepan cómo actuar y qué protocolos seguir frente a situaciones que pongan en peligro su seguridad.

El secretario general del Sindicato, Alfonso Cepeda Salas, anunció que durante las próximas semanas se pondrá en marcha una estrategia de capacitación, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y personal especializado de las Fuerzas Armadas.

Al encabezar, junto con la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, la ceremonia por el XXX Aniversario de la reagrupación del Equipo Político de la Sección 32 y el IX Aniversario luctuoso de su fundador, el profesor Juan Nicolás Callejas Arroyo, Cepeda Salas reafirmó que garantizar entornos escolares seguros necesita prevención, preparación y participación de toda la comunidad escolar.

La administración coahuilense, a cargo de Manolo Jiménez, la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunciaron al respecto.