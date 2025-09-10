Capitán de la Marina obtiene amparo tras acusaciones

Un secretario en funciones de juez admitió a trámite la demanda de amparo del capitán de navío, Climaco Aldape Utrera, presuntamente implicado en la red de “huachicol” fiscal encabezada por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, contra la emisión de la orden de aprehensión, reaprehensión o comparecencia que pudiera existir en su contra.

Aldape Utrera es uno de los 14 marinos, trabajadores de aduanas y empresarios detenidos la semana pasada por la Fiscalía General de la República (FGR) por este caso.

La madrugada del martes fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada con fines de realizar delitos con hidrocarburos, junto con otros diez integrantes de la presunta red señalada de permitir el desembarque de 31 buques con millones de litros de combustible sin pagar impuestos en las aduanas de los puertos de Tampico y Altamira, Tamaulipas.

Pide protección

Tras ser detenido, el capitán de navío, Climaco Aldape Utrera, recurrió a la protección de la justicia federal ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca, para reclamar la “emisión de orden de aprehensión, reaprehensión, presentación, citación, o comparecencia que pudiera existir en contra”.

Resolución

Sin embargo, el secretario del Juzgado, en funciones de juez, desechó parcialmente la demanda respecto de los actos de presentación y citación que reclamó a la FGR y al juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Veracruz, con residencia en Emiliano Zapata y otras autoridades.