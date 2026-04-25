“Capitán Sol” sigue prófugo por huachicol

En la red de huachicol fiscal operada desde la Marina durante el gobierno del expresidente López Obrador, falta una pieza clave por detener: Miguel Ángel Solano Ruiz, capitán de Corbeta retirado.

Al llamado “Capitán Sol” se le considera como el principal operador de la red de huachicol fiscal en las aduanas de Altamira, Tampico y Guaymas, así como enlace con los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, acusados de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

En la investigación de la FGR sobre el caso, el testigo protegido con indicativo “Santo” declaró que Solano Ruiz tenía como función cooptar marinos retirados y activos, así como civiles, con la finalidad de que participaran en actividades de huachicol y tráfico de droga, e infiere que es el responsable de la muerte del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar.

Además, afirmó, fungía como enlace entre los titulares de las aduanas marítimas y era el que gestionaba los cambios de las personas involucradas en la red de corrupción, con el visto bueno de los hermanos Farías Laguna.

Comparece contralmirante Fernando Farías

El contralmirante Fernando Farías Laguna, presunto líder de la red huachicol fiscal en las aduanas marítimas del país, compareció ante un juez federal luego de ser detenido en la provincia de Buenos Aires, Argentina.

El sobrino político del exsecretario de Marina fue presentado ante Julián Ercolini, juez nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, quien llevará su caso.

De acuerdo con Epigmenio Mendieta, su abogado, Farías Laguna rechazará ser extraditado a México para enfrentar la acusación de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, que la hace la Fiscalía General de la República (FGR).

El litigante afirmó que su cliente solicitará asilo político a las autoridades de ese país sudamericano, debido a que corre riesgo su vida si es trasladado a nuestro país.

Farías denunció red de huachicol: abogado

Epigmenio Mendieta, abogado en México de Fernando Farías Laguna, dijo que el contralmirante fue quien denunció la red de huachicol que operaba en distintas aduanas del país, por lo que, afirma, “cumplió debidamente con su obligación”.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, detalló que Fernando Farías, al haber denunciado estos hechos, fue señalado como líder de la organización criminal, aunque aseguró que mientras ocurrían estos delitos el contralmirante estaba en España como agregado naval, por lo que no es responsable.

Agregó que Farías se enteró de la red de huachicol tras ser alertado de manera detallada por el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, asesinado el pasado 8 de noviembre del 2024 mientras circulaba en su camioneta en el fraccionamiento Las Brisas del puerto de Manzanillo, Colima. Por dicho homicidio, el defensor de Farías Laguna dijo que no fue protegido ni se le brindó seguridad pese a dar información detallada de los delitos.