Captan a ministra Ortiz en primera clase

Enero 25 del 2026
La ministra compartió dos fotografías en redes sociales. Cortesía
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Loretta Ortiz Ahlf, dijo que está “muy feliz de estar en Costa Rica”, luego de ser captada viajando a ese país centroamericano en primera clase.

Sin mencionar las críticas por su vuelo en Business Class, la ministra afirmó que su viaje a Costa Rica es para participar en la inauguración del Año Judicial Interamericano 2026 y en la Primera Edición del Seminario Interamericano de Derechos Humanos.

Por lo que agradeció a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la invitación e invitó a seguir su participación en el panel: “El derecho al cuidado y sus desafíos para América Latina”, programada para el próximo martes 27 de enero, en la que también estarán juzgadores de Brasil y Costa Rica. “No se lo pierdan”, indicó.

“Estoy lista para integrarme a las actividades de la próxima semana y contribuir al diálogo con otras personas juzgadoras constitucionales sobre un tema tan esencial para la dignidad humana en nuestra región”, escribió en sus redes sociales.

