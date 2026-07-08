Captura de El Mayo Zambada fue operación nuestra

El avión en el que fue trasladado para su detención en Estados Unidos Ismael “El Mayo” Zambada García, líder del Cártel de Sinaloa, ahora es exhibida en un museo de Nuevo México, tal cual quedó desde el 25 de julio de 2024, cuando el capo mexicano que permaneció bajo las sombras por décadas fue entregado a las autoridades estadounidenses en un aeropuerto estadounidense.

Luego de que el medio informativo Pie de Nota tuvo acceso exclusivo al avión y a un informe interno del Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) comenzaron a difundirse imágenes de la aeronave, la cual presenta modificaciones, presuntamente llevadas a cabo previo a la operación de traslado y entrega del narco veterano a las autoridades estadounidenses.

El periodista Luis Chaparro reveló una declaración donde se asegura que el gobierno norteamericano aceptó que la detención del narcotraficante mexicano fue una operación del FBI.

Modificaciones al avión

En la información revelada por Pie de Nota se indica que la aeronave es un Beechcraft King Air de 1976 con capacidad de siete plazas, pero fue hecho pasar por un modelo más reciente a través de trabajos de pintura, esta aeronave cambió por lo menos dos veces de color.

Placas clonadas

También se indica que aterrizó en el Aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, a unos kilómetros de El Paso, Texas, con la placa N287KA, clonada de una aeronave existente, y dentro de la misma tiene el número de serie BB-1137, correspondiente a la aeronave clonada.

Luis Chaparro indicó que en los asientos largos del avión se encuentran “marcas de forcejeo” como tallones de zapato en el asiento, dos ventanas del área central tronadas a golpes y los respaldos de algunos asientos quebrados. En el interior permanecen bolsas de botanas, dulces, refrescos y toallitas húmedas que fueron adquiridos antes de secuestrar y entregar a las autoridades a Ismael Zambada, manchas que podrían ser de sangre o dulce; aunque mantiene toda su instrumentación, el cableado fue desconectado.

Se pedirá a FBI que confirme si participó

Por lo anterior, Roberto Velasco, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó que se ha pedido que la FGR solicite formalmente al FBI más información sobre su posible participación en la detención de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en julio de 2024.

El canciller indicó que también se ha tenido comunicación con la Embajada de Estados Unidos sobre cómo fue que el avión en donde se trasladaron estos dos narcotraficantes se prestó para exhibirse en el Museo del Aire War Eagles de Santa Teresa, Nuevo México.

El avión utilizado en el traslado de “El Mayo” Zambada fue exhibido en un museo de Nuevo México tras ser donado por el FBI, según el medio Pie de Nota. Cortesía