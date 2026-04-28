Captura de objetivo prioritario desata bloqueos

La captura de un presunto objetivo prioritario en Tamaulipas generó una reacción violenta de grupos delictivos, que incluyó intentos de bloqueo en la carretera libre a Reynosa, a la altura del municipio de General Bravo, Nuevo León.

De acuerdo con reportes oficiales, los hechos se registraron durante la madrugada del lunes en tres puntos distintos de la vía, específicamente en los kilómetros 122, 144 y 158.

Las autoridades indicaron que se trató de vehículos utilizados para obstruir la circulación, los cuales fueron retirados mientras se habilitaban carriles laterales para permitir el tránsito.

Aunque inicialmente conductores reportaron unidades incendiadas, las corporaciones descartaron la presencia de fuego en los puntos intervenidos.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas confirmó la detención de un presunto jefe de plaza identificado como “M9”, cuya captura habría detonado diversas acciones violentas en esa entidad, como bloqueos, quema de llantas en avenidas de alta circulación y el incendio de un taller mecánico de la Guardia Estatal.