Capturan a "El Sagitario" tras operativo en Culiacán

Autoridades federales detuvieron en un inmueble en Culiacán, Sinaloa, a Pedro Inzunza Noriega, alias "El Sagitario" o "El Señor de la Silla", segundo al mando del grupo encabezado por Fausto Isidro Meza Flores, alias "El Chapo Isidro", quien asumió el control de la organización criminal de Los Beltrán Leyva, dedicada a la producción de tráfico de fentanilo, cocaína, metanfetamina y heroína.

Con base en los datos de prueba obtenidos, un juez federal otorgó una orden de cateo que fue cumplimentada mediante un operativo coordinado que derivó en la detención de "El Sagitario" y tres personas más. Durante la acción se aseguraron armas de fuego y diversas cantidades de droga.

Fuentes federales señalaron que en este operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes localizaron el inmueble.

Inzunza Noriega y las tres personas fueron trasladadas vía aérea por elementos de la Semar a la Ciudad de México para quedar a disposición de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo) y se determine la situación jurídica.

Fuentes estatales indicaron que un helicóptero de la Semar sobrevoló el área del domicilio y también por tierra con unidades blindadas.