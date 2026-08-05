Capturan a hombre con 217 kilogramos de droga

Un hombre que transportaba 217 kilogramos de cocaína, fue detenido por autoridades federales y capitalinas durante un operativo realizado en la alcaldía Tlalpan. La droga la transportaba oculta en un compartimento acondicionado en una camioneta de carga.

La acción se llevó a cabo sobre la carretera México-Cuernavaca, a la altura del kilómetro 5+400, como parte de los operativos permanentes de vigilancia para combatir el tráfico de narcóticos en los accesos a la capital del país.

De acuerdo con información oficial, el vehículo había salido de la zona del Ajusco y, según la versión del conductor identificado como Diego “N”, únicamente recibió un pago para trasladar la unidad hacia la zona Centro de la Ciudad de México.

Los agentes de la SSPC detectaron la camioneta luego de observar que el conductor realizaba cambios constantes e intempestivos de carril sobre la vialidad, por lo que le marcaron el alto para efectuar una revisión preventiva. Fue cuando encontraron los paquetes con cocaína.