Capturan a integrantes de Los Chapitos

Fuerzas federales capturaron a 18 presuntos integrantes de la facción de “Los Chapitos” del Cártel Sinaloa (CS), en diferentes operativos realizados en los municipios de Culiacán y Navolato, a quienes les aseguraron armas de fuego, sustancias químicas y vehículos.

El gabinete de Seguridad informó este viernes que en una primera acción, elementos del Ejército, Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección (SSPC) y de la FGR detuvieron en la capital sinaloense a siete personas, tras repeler una agresión con disparos de armas de fuego cuando realizaban recorridos de vigilancia por calles del fraccionamiento Residencial Roma.

En otro evento en el municipio de Navolato, los elementos federales detuvieron a 11 personas a bordo de dos vehículos, uno de ellos con blindaje artesanal, les aseguraron dos ametralladoras, siete armas largas, tres armas cortas y 21 cargadores útiles.