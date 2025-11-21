Capturan a regidor por presunto homicidio

Por su presunta participación en el linchamiento de cuatro personas una de las cuales perdió la vida, la mañana del martes fue detenido el regidor de Actopan, Hidalgo, por el Partido Verde, Omar N., a quien se le imputan los delitos de homicidio doloso y homicidio doloso calificado en grado de tentativa.

De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado, encabezada por Francisco Fernández Hasbun, durante la mañana del jueves elementos de la Agencia de Investigación Criminal detuvieron en la ciudad de Actopan al regidor, investigado por el homicidio de E.P.C., además de la tentativa de homicidio en contra de tres personas más.

Se dio a conocer que el detenido fue puesto a disposición del juez de control para la audiencia inicial, luego de que se formulara la imputación por los hechos ocurridos el 13 de octubre en la colonia Aviación, donde se realizaron disparos de arma de fuego hacia un grupo de personas, resultando sin vida E.P.C.