Capturan al presunto Tirador de la Atlixcáyotl

En un importante operativo de seguridad, fuerzas policiales lograron capturar al presunto “Tirador de la Atlixcáyotl”, un hombre que había venido atacando a tiros a automovilistas en una de las principales vías de la zona metropolitana de la ciudad de Puebla.

Se trata de un sujeto identificado como Rafael “N”, el cual fue aprehendido durante un cateo registrado en el residencial Santa Fe del municipio de San Andrés Cholula, ubicado precisamente en la Vía Atlixcáyotl.

Operativo

Fue durante la madrugada de hoy cuando se efectuó el operativo en el que participaron fuerzas estatales, federales y castrences.

En los últimos meses, el llamado “Tirador de la Atlixcáyotl” había causado zozobra entre los habitantes de la zona metropolitana de Puebla, pues se le atribuye el ataque al menos a doce vehículos que transitaban por la zona.

Atentados

Los hechos de violencia habían ocurrido en al menos tres importantes vías de comunicación de la ciudad: Periférico Ecológico, Vía Atlixcáyotl y Camino Real a Cholula.

Sin embargo, en las últimas semanas se habían concentrado en la Vía Atlixcáyotl, generando psicosis entre los habitantes de la capital poblana.