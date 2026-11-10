Capturan “Beto El Mexa”, objetivo prioritario del FBI

Un sujeto considerado como “objetivo prioritario” del FBI fue capturado por elementos de la Policía de Jalisco en el municipio de Autlán de Navarro; identificado como Alberto Alonso Alencastro, alias “Beto El Mexa”, de 27 años, se ocultaba en México intentando evadir una orden de aprehensión por homicidio emitida en California, Estados Unidos.

La Secretaría de Seguridad nformó que era buscado desde junio pasado por autoridades estadounidenses que lograron ubicarlo y compartieron información sobre su posible localización, por lo que distintas áreas de inteligencia desplegaron un operativo para capturarlo.

En el despliegue participaron agentes de la Comisaría de Inteligencia, la Unidad de Drones, la Policía Cibernética, el Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) y el Escuadrón Aerotáctico Titán.