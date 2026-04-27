Capturan en EE. UU. a 2 prófugos de Sinaloa

Con auxilio de la Interpol y el apoyo de las autoridades del ICE, dos personas requeridas por la justicia de Sinaloa por sus probables responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y tránsito de vehículo robado, fueron detenidos en Estados Unidos y trasladados a Sinaloa.

En el transcurso de esta semana, suman ya cuatro el número de personas que son requeridas por la justicia del estado y que han sido detenidas en Arizona y California, en la Unión Americana, y trasladados, bajo convenios con el Servicio de Seguridad Diplomática del Consulado General de Estados Unidos, y enviados a Sinaloa.

De acuerdo con los convenios de colaboración con Interpol, el Servicio de Seguridad Diplomática del Consulado de Estados Unidos en Hermosillo, Sonora, y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, se capturó en Phoenix, Arizona, a Benigno Armando “N”.

Sobre esta persona existe una orden de aprehensión, por lo que con trabajos de inteligencia se logró ubicar dónde se ocultaba, por lo que al ser trasladada a territorio mexicano, la Unidad Especializada en Aprehensiones lo detuvo y lo trasladó o a Sinaloa, donde fue recluido en forma provisional.

La segunda persona que fue extraditada fue identificada como René Alfredo “N”, de 31 años, como probable responsable del delito de homicidio calificado cometido con premeditación, el 1 de febrero del 2020 en Culiacán.

Derivado de las investigaciones, se presume que esta persona que fue ubicada en Estados Unidos, presuntamente privó de la vida a una persona cuando esta se encontraba en su vehículo en el Desarrollo Urbano de Tres Ríos.

Su detención por personal de Interpol y del ICE tuvo lugar en el cruce fronterizo, con la ciudad de Tijuana, Baja California y entregado a las autoridades mexicanas y a su vez, al personal de la Fiscalía General del Estado.