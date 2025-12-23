Capturan en Monterrey a sobrino de Osiel Cárdenas

La Fuerza Civil de Nuevo León efectuó la detención de Mario Alberto “N”, alias “El Betito”, sobrino del exlíder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado informó que la captura se realizó en el cruce de las avenidas Lázaro Cárdenas y Alfonso Reyes, al sur de Monterrey, donde también fueron detenidos otros presuntos delincuentes que lo acompañaban.

De acuerdo con la dependencia, el aseguramiento fue resultado de trabajos de inteligencia del Grupo de Coordinación Metropolitana, integrado por corporaciones estatales y federales, entre ellas la Guardia Nacional, la Defensa, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República.

Revisión

Durante la revisión del vehículo en el que viajaban, una camioneta Cheyenne Z71, las autoridades aseguraron un arma larga, un arma corta, cargadores, cartuchos útiles, droga cristal, una báscula digital y dinero en efectivo.