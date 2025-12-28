Cárcel a quienes gasten pensión sin consentimiento

El Grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Cámara de Diputados busca tipificar como delito la explotación financiera de las adultas y los adultos mayores, y sancionarlo hasta a ocho años de cárcel.

Se trata de una iniciativa de la diputada Azucena Huerta Romero (PVEM), quien propuso modificar el Código Penal Federal y la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a fin de ampliar la protección de los derechos económicos de dicho sector de la población.

Esta iniciativa, turnada a las comisiones de Justicia y de Atención a Grupos Vulnerables, plantea adicionar un Capítulo III Quater al Título Vigésimo Segundo del Código Penal Federal, denominado “Explotación Financiera de Adultos Mayores” con un artículo 390 Ter.

El artículo establece que comete el delito de explotación financiera de la persona adulta mayor quien, valiéndose de una relación de parentesco, tutela, laboral, de confianza o de cualquier índole que genere una situación de superioridad o dependencia, se apropie, utilice o disponga indebidamente de los recursos económicos, bienes o pensión de una persona mayor de 65 años, para beneficio propio o de un tercero, sin el consentimiento libre e informado de la víctima.

“A quien cometa este delito, se le impondrán de cuatro a ocho años de prisión y multa de doscientos a quinientos días. La pena se aumentará en una mitad cuando la víctima presente alguna discapacidad o condición que limite su capacidad para comprender el hecho o para resistirlo. Y este delito se perseguirá de oficio”, señala el proyecto.

También se adiciona un Capítulo IV al Título Cuarto de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, denominado “De las Instituciones Financieras” con un artículo 23 Bis, para estipular que corresponde a las instituciones financieras públicas y privadas promover la simplificación de trámites para el cobro de pensiones y otros servicios financieros que demanden las personas adultas mayores.