Cardenal Aguiar Retes se reúne con el papa León XIV

El arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, y el obispo auxiliar de la Arquidiócesis, Francisco Javier Acero, se reunieron ayer miércoles con el papa León XIV, en el Vaticano.

Durante la audiencia el cardenal Aguiar Retes informó al Papa sobre los avances del proceso sinodal que se vive en la Arquidiócesis Primada de México.

“El papa León XIV agradeció de manera especial el trabajo y compromiso de los sacerdotes, las comunidades religiosas, los agentes de pastoral y los laicos, y animó a continuar fortaleciendo este proceso de escucha, discernimiento y corresponsabilidad pastoral”, detalló la Arquidiócesis Primada de México a través de un comunicado.

Visita México

El arzobispo Carlos Aguiar Retes aprovechó el encuentro para reiterar al Papa León XIV la invitación que le hizo pocos días después del cónclave, para visitar México.

“Ante ello, el santo padre se mostró agradecido y manifestó su deseo e interés de estar pronto en nuestro país, para encomendar su pontificado a la Virgen de Guadalupe”, refirió la Arquidiócesis Primada de México.